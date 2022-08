Bicos vd: ”Får återbygga förtroende genom att visa på resultat”

Det rapporterar The Guardian.

Bryggarna och pubägarna har uppmanat ministrar att träda in och rädda sektorn.

I ett brev till finansministern Nadhim Zahawi på tisdagen efterlyste de oberoende bryggarna och pubägarna omedelbar hjälp från regeringen och varnade för att de en gång så blomstrande småföretagen nu står inför ”allvarlig osäkerhet”. I tillägg till de skenande energiräkningarna så tyngs deras försäljning av att hushållen försöker spara pengar, brist på utrustning som ölfat, flaskor och kolsyra, samt av en svag humleskörd som pressar upp priserna.

”Vi har gått in i en av de mest utmanande tiderna för bryggeribranschen”, sade Society of Independent Brewers i ett brev som också undertecknats av ordföranden för Campaign for Real Ale.

”Små bryggare rapporterar att deras energiräkningar fördubblas eller tredubblas, vilket sätter deras framtida förmåga att brygga på spel”, står det i brevet.

Varningen kom samtidigt som pubägare rapporterade om liknande uppgångar i energikostnader, och vissa leverantörer vägrar att erbjuda nya kontrakt till sektorn eftersom de befarar att pubarna kanske inte kommer kunna betala sina räkningar.