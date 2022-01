BHG:s resultat starkare än väntat

Den justerade ebitda-resultatet uppgick till 276 miljoner kronor, mot väntade 244 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.487 miljoner kronor, mot väntade 3.085 miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till 1,8 procent.

Groups organiska tillväxt i det fjärde kvartalet uppgick till 1,8 procent.

”Den organiska tillväxten för gruppen påverkades av höga jämförelsetal och en totalmarknad som krympte under kvartalet. En positiv organisk tillväxt i kvartalet möjliggjordes trots detta tack vare stark försäljning under Black Weekperioden, under vilken BHG tydligt sköt fram positionerna”, skriver bolaget i sin rapport.

Omsättningen inom DIY-segmentet ökade organiskt med 2,3 procent i kvartalet.

”De svenska verksamheterna levererade på en hög nivå, samtidigt som de övriga nordiska enheterna mötte tuffare jämförelsetal; en bild som i mycket liknade utvecklingen i både det andra och tredje kvartalet”, skriver BHG.

Heminredningssegmentets organiska tillväxt blev 1,0 procent. Tillväxten i kvartalet drevs enligt bolaget i hög grad av försäljning till kunder på den europeiska kontinenten, framförallt genom Nordic Nest och Furniture1.