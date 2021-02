Beyond Meat tecknar avtal med McDonalds – aktien stiger

Köttersättningsföretaget Beyond Meat har tecknat avtal med hamburgerkedjan McDonalds, vilket meddelades i samband med bolagets delårsrapport på torsdagen. Aktien handlades upp i fredagens förhandel.

Beyond Meat kommer förse McDonalds med råvara till dess McPlant-burgare, som under en period har testats på vissa av hamburgerkedjans marknader. Bolagen kommer också samarbeta för att hitta substitut för fläskkött, kyckling och ägg, skriver Beyond Meat.

Ett liknande avtal har även tecknats med Yum, som äger KFC, Taco Bell och Pizza Hut. Sedan tidigare finns avtal med Pepsi, som utöver läsk också saluför snacks.

Beyond Meats förlust i fjärde kvartalet skrevs till -0,34 dollar per aktie, mot förväntningar om en förlust på 0,12 dollar per aktie enligt en sammanställning från S&P Global Market Intelligence.

Omsättningen kom in på 102 miljoner dollar, mot konsensus på 104 miljoner dollar.

Beyond Meats aktie noterades under våren 2019 och har handlats slagigt sedan introduktionen. Noteringsdagens stängningskurs var strax under 67 dollar, men efter en brant uppgång toppade aktien på 235 dollar. Aktien bytte händer till 151 dollar i fredagens förhandel, 5 procent upp från torsdagens stängningsnivå.