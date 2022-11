Beyond Frames: Marknadsläget slog mot totala försäljningen

Bolagets intäkter består främst av försäljning av spel för VR-glasögon samt intäkter av engångskaraktär, enligt rapporten.

”Lanseringen av Wands Alliances bidrog till vårt starkaste tredje kvartal hittills, med försäljning under lanseringsmånaden enligt förväntan och en stark försäljning i förhållande till andra nylanserade VR-titlar under perioden. Med det sagt har marknadsläget påverkat VR-marknaden och vår totala försäljning negativt under tredje kvartalet”, skriver vd Ace St. Germain.

Ebitda-resultatet i kvartalet uppgick till -2,9 miljoner kronor (-1,3).

”Mängden casualspelare förväntas öka igen inför julhelgerna under det fjärde kvartalet, vilket bedöms positivt för Down the Rabbit Hole, Spacefolk City och Carly and the Reaperman, som alla tilltalar den publiken”, skriver vd:n.

Beyond Frames har hittills kommunicerat tre spellanseringar inför 2023 och bolaget avser att offentliggöra fler inom kort.

”Jag vill poängtera att vi inte planerar att slå av på takten gällande nya förlagsavtal, men vi kommer sannolikt behöva bli mer selektiva när det gäller nya affärer för att vårda vårt kassaflöde”, kommenterar Ace St. Germain och tillägger:

”Samtidigt som nya intäktskällor bidrar till att öka vår omsättning har vi påbörjat vissa kostnadsbesparingar och planerar fler besparingsåtgärder tidigt under 2023, om det behövs, beroende på utfallet av flertalet pågående intäktsbärande affärsdiskussioner”.