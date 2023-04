Bevakningsjätte lägger börsnotering på is

Allied Universal är världens största väktarbolag och en av Securitas två huvudkonkurrenter med 800.000 anställda väktare i främst USA vilket gör bolaget till världens personalmässigt sjunde största.

En börsnotering var planerad till i maj 2024, men planerna har nu pausats enligt vad Financial Times rapporterar på söndagen.

”Det har rått duktigt krabb sjö (”really choppy waters”) på de publika marknaderna de senaste 10-12 månaderna, så vi är mycket komfortabla med att förbli privata”, säger vd Steve Jones enligt tidningen.

Securitas-aktien, vars kursutveckling Allied Universal kan antas studera inför ett eventuellt noteringsbeslut, är upp 6 procent hittills i år och ned 11 procent sedan förra årsskiftet.

Allied Universals rörelse (börsvärde plus nettoskuld) skulle kunna värderas till mellan 15 och 17 miljarder dollar enligt vad en analytiker, Stephen Rawlinson vid Applied Value, uppger till Financial Times.

Det är ungefär 50 procent mer än Securitas, vars börsvärde för för närvarande är 52,9 miljarder kronor och vars rapporterade nettoskuld var 40,5 miljarder kronor i senaste rapporten.

Allied Universal köpte ut G4S från Londonbörsen 2021, men det bolaget hade då sedan flera år ingen verksamhet i Sverige – dess svenska rörelse såldes 2014 till norska Sector Alarm, sedermera Avarn. Sommaren 2020 aviserade dock First North-listade Tempest Security ett ramavtal om att bli Allieds svenska samarbetspartner.