Better Collective ökade resultatet

Resultatet efter skatt steg till 3,3 miljoner euro (3,1) och resultatet per aktie uppgick till 0:07 euro (0:07).

”I fjärde kvartalet levererade Better Collective de högsta intäkterna och den högsta operationella intjäningen i bolagets historia, trots mycket låga sportboksmarginaler under kvartalet. Å andra sidan var fjärde kvartalet ett säsongsmässigt starkt kvartal med hög spelaraktivitet, inklusive stora events såsom europeiska fotbollsturneringar, NFL och kvalet till EM 2020”, skriver Better Collectives vd Jesper Søgaard som uppger sig vara nöjd över att bolaget levererade i linje med sina finansiella mål för helåret.