Better Collective har tilldelats licens för vinstdelning i New Jersey

Bolaget har tidigare haft möjlighet i New Jersey att arbeta under avtal där ersättning betalas per värvad spelare till bettingsajterna.

"Ser vi till vår nuvarande affär så är vinstdelning vår överlägset största modell, och vi anser att det är en föredragen modell för kundanskaffning inom sportbetting eftersom det skapar återkommande intäkter", skriver vd Jesper Søgaard.