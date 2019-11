Betongbolaget nobbar presenter – ”men köp gärna företag till oss”

Hon har sedan dess bland annat utsetts till Årets företagare i Sverige av Dagens industri år 2002. För sex år sedan valdes hon också, som första kvinna, in i styrelsen för Sveriges Byggindustrier. Men att gå in som kvinnlig vd i en mansdominerad bransch har hon inte sett som ett problem, det är på ett annat ställe skon klämmer.

”Många i näringslivet upplever att vi har ett hållbart sätt att bekämpa fattigdom. Att starka näringslivsprofiler som Gull-Britt Jonasson engagerar sig i Hand in hand och uppskattar vårt sätt att arbeta betyder otroligt mycket för oss och bevisar ytterligare vår relevans i företagens sociala ansvarstagande”, säger Stina Götbrink, generalsekreterare på Hand in hand.

”Jag får ofta den frågan, det får framtiden utvisa om de passar och om de vill. De är entreprenörer båda två, men på helt olika vis. Det viktigaste är att göra rätt både affärsmässigt och ur barnens perspektiv”, säger hon.

I Hand in hands julkampanj ”Merry Business” kan man välja att stötta en hel by eller köpa en andel i en by. Man har också möjlighet att besöka platsen i fråga för att se hur pengarna används. En möjlighet som Gull-Britt Jonasson tog vara på tidigt under sin tid som givare, då hon besökte en by i den indiska delstaten Tamil Nadu tillsammans med organisationen.

”Det var jätteintressant, det var entreprenörskap i sin lilla men äkta skepnad. Vi fick betala resa och uppehåll själva, vilket stämde överens med mitt sociala engagemang och min etik. Det var roligt att se de här stolta företagskvinnorna som till exempel vävde eller odlade grönsaker, de var fulla av entusiasm.”

Organisationen erbjuder en rad olika givarmöjligheter och för Gull-Britt Jonasson och Finja har gåvorna sett olika ut genom åren.

”Jag har haft en dialog med Hand in hand och frågat var man behöver pengarna bäst. Om de ser att det bäst används genom att jag stöttar en hel by eller sätter in pengarna i något annat projekt, så har jag gjort det.”