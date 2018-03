Best Buys vd: Ökenvandringen är över – nu tar vi upp kampen med Amazon

Det rapporterar Reuters. Best Buy-chefen uppger att bolaget inte bara har överlevt utan även förbättrats. Vidare bedömer han att amerikansk detaljhandel inte är en "Winner takes it all"-situation. Företaget satsar på nya tjänster under sina program In-Home Advisor och Total Tech Support. Programmen erbjuder teknisk hjälp till kunder i syfte att öka försäljningen. Man öppnar också lager nära städerna för att öka leveranserna från nätet.

Best Buy har cirka 15 procent av den amerikanska konsumentelektronikmarknaden. Tillsammans med konkurrerande Amazon har de två återförsäljarna cirka 25 procent av marknaden vilket ger utrymme för tillväxt, uppger Joly enligt nyhetsbyrån.