Besökarna nobbar färjan till Almedalen – hektisk flygvecka

Under Almedalsveckan genomförs över 100.000 resor till och från Gotland. De allra flesta kommer till ön vattenvägen. Destination Gotland, som kör tre färjelinjer mellan Visby och Nynäshamn, Oskarshamn respektive Västervik, ser dock en något nedåtgående trend jämfört med fjolåret.

”Det är en något mindre beläggning, men så ser det oftast ut året efter ett valår”, säger Marcus Kattilavaara, trafikplanerare på Destination Gotland.

För färjetrafiken är politikerveckan inte en av de största resandeveckorna under året. I fjol var det totalt 91.000 resor under kalendervecka 27, medan resorna mitt under sommaren brukar uppgå till omkring 108.000 resor per vecka.

För flygtrafiken är Almedalsveckan desto mer hektisk, och det totala antalet resenärer i veckan ser ut att bli ungefär i samma storlek som förra året. Flygplatsen i Visby planerar för att ta emot cirka 28.000 passagerare, vilket exempelvis är tre gånger så många som veckan innan.