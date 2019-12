Bensinkedjans vd om Skottlandsresan: ”Kocken hade rymt med knivarna”

”Det var resan till Australien 2013 där min syster bor. Då fick jag för första gången träffa hennes dotter som hunnit bli nio månader. Att umgås med dem tillsammans med min egen familj under fem veckor, samtidigt som vi upptäckte landet, var en väldigt härlig tid som vi fortfarande pratar om.”

”Jag har en dieselbil. Fördelen med den är att vår miles diesel som innehåller 42% bioinblandning så med en modern bil är detta ett klimatsmart val. Vi bilar fortfarande med familjen. Det blir både till Funäsdalen och söderut.”

Mitt märkligaste reseminne.

”Det var under min mans försenade 50-årspresent i Skottland. Vi skulle bo på The Arches Town Hotel, som var känt för den utsökta maten. Det var som att stiga in i Fawlty Towers. Alla nio rum var bokade. Första middagen var utsökt med fördrink, och väl utvalda rätter som varje person fick sätta ihop sin egen trerätters av.”

”Morgonen därpå var stämningen vid frukosten konstig och senare under dagen fick vi veta att vi var de enda gästerna och att kocken hade rymt och tagit med sig alla knivar. Vi tittade på varandra men sa ´Släng ihop en spagetti med köttfärssås och lite rödvin så blir det bra´. Men icke. Vid middagen var hotellägarens 90-åriga mamma inkallad. Hon kom darrande med fördrinkarna på en bricka och därefter presenterades en oklanderlig meny med precis samma finess som kvällen innan. Det var en märklig upplevelse men ett bevis hur man håller uppe önskad nivå på sitt hotell.”

Min mest minnesvärda matupplevelse utomlands.