Bensin och diesel prissänks – stor risk för nya höjningar

De svenska drivmedelspriserna sänks under måndagen efter rekordnoteringarna i förra veckan. Men stigande oljepriser gör att risken är stor för nya uppgångar och svenska drivmedelsköpare bör ställa in sig på stora prissvängningar närmaste tiden, uppger drivmedelskoncernen St1.

”Vi sänker i dag måndag bensinen med 25 öre per liter på bemannade stationer till 19,89 kronor per liter. Och vi sänker dieseln med 30 öre till 22,37 kronor per liter”, säger Stefan Samuelsson affärsområdeschef på St1.

Som Di rapporterat rusade drivmedelspriserna i fredags och nådde den högsta nivån någonsin för både bensin och diesel i Sverige. Det stod klart efter stora höjningar med 60 öre per liter för bensinen och 70 öre för dieseln från en rad stora drivmedelskedjor.

Men på måndagen sänks alltså åter drivmedelspriserna, som dock fortsatt ligger på historiskt extremt hög nivå.

”Anledningen är främst den internationella utvecklingen. Vi har varje dag marknadsnoteringar för valutakurs och priser på olika oljeprodukter, som bensin och diesel. Och de gick ned under helgen. Även råoljepriserna påverkar svenska drivmedelspriserna, men här finns ofta en viss fördröjning”, säger Stefan Samuelsson.

Råoljepriset har under måndagsförmiddagen stigit för Nordsjöolja (Brent) med under en procent till cirka 99 dollar per fat, medan den amerikanska WTI-oljan ökat kraftigt med över 4 procent till drygt 95 dollar per fat.

Finländska koncernen St1 är en av de största aktörerna på den svenska drivmedelsmarknaden med en stor kedja med tankstationer både med St1 och Shell-mackar. Och bolaget har också ett stort oljeraffinaderi i Göteborg och svarar därmed för en andel av den svenska drivmedelsproduktionen.

Vad bör svenska drivmedelsköpare ställa in sig på - vad tror ni om priserna framåt?

”Det är omöjligt att förutsäga. Rysslands invasion av Ukraina skapar enorm osäkerhet och kan få stor inverkan på oljemarknaden. Och det är stor risk att det kommer att bli mycket volatilt på marknaden med stora prisrörelser. Och risken finns förstås för nya prisuppgångar på drivmedel även här i Sverige”, säger Stefan Samuelsson.

Sveriges största drivmedelstillverkare Preem har meddelat att de slutat köpa råolja från Ryssland till bolagets raffinaderier.

Hur gör St1?

”Vi köper ingen olja från Ryssland, utan främst från Nordsjön. Och vi har i dagsläget inga störningar i försörjningen och eller i vårt raffinaderi i Göteborg”, säger Stefan Samuelsson.