Belarusisk Ikea-kopia vill etablera sig i Ryssland

Minnesvärda måltider, knäppa kulturupplevelser, formstark design - att mötas och inspireras av stora upplevelser är ingen konst i Danmark. Avstånden är korta och avtrycken djupa, vilket skapar en grogrund och dansk mylla som bara får besökaren att vilja ha mer.

Våren är äntligen på ingång, och kommer dessutom tidigare till Danmark. Vi är förstås nyfikna på nya utställningar, härliga hotellupplevelser och spännande maträtter av prisade kockar – och alla har de gemensamt att de ligger utanför Köpenhamn. För vår goda granne är ju så mycket mer än sin magnetiska huvudstad.

Foto: Restaurant Sletten

Nyheter från Nordsjälland

Den så kallade Danska Rivieran gör skäl för namnet. Här är solen hetare, badorterna mer bedårande och strandlinjen längre. Norr om huvudstaden och ända upp till den blinkande fyren i Gilleleje passerar man ett pärlband av upplevelser längs den här guldkusten. Nästan vart man än väljer att antingen bromsa in med bilen eller cykeln, eller stiga av regionaltåget, är det lätt att nå nya nedslag med riktigt lång eftersmak. Utanför Holte, bara en halvmil från havet, hittas en av Danmarks just nu mest hyllade restauranger, Sölleröd Kro. Det vilar en anrik air över restaurangen, där den ligger på en vacker stenlagd innergård. Tack vare kökschefen Brian Mark Hansens klassiska franska rätter matade med danska råvaror har Sölleröds Kro också förärats med en Michelinstjärna.

Sältan från Sletten

Lite längre norrut längs den själländska strandlinjen öppnar sig hela tiden små flikar av hav. Solen tittar fram och några helglediga möter våren direkt på stranden, medan andra tagit plats på privata bryggor. Här, bara några kilometer utanför Humlebaek med sin världsberömda konstmetropol Louisiana, lockar Sletten. Längst ner vid fiskeläget med samma namn har Köpenhamnskrogen Formel B sitt avslappnade semesterhäng. En meny utan tydlig geografisk adress, men med ett gemensamt: närheten till havet och vad de små fiskebåtarna kommer hem med varje morgon. Rödspättafilén är förstås att rekommendera.

Med mat i magen och konst på hjärnan är det dags att kolla in Louisianas senaste utställningar. Konstvåren här i Humlebaek domineras av unga amerikanskan Dana Schutz figurativa, fantasieggande målningar: ”En av de bästa utställningarna i Europa 2023”, basunerade bland annat Brussels Times.

Louisiana Foto: Ulrik Jantzen

Gemytligt i Gilleleje

Efter denna omtumlande upplevelse känns det bra med lite vilsam balsam för själen. Och var hittar man den om inte på ett av Nordsjällands många mysiga badhotell. Ett av de mest omhuldade är Gilleleje Badehotel som varit en självklar destination ända sedan invigningen år 1895. Utsikten är förstås formidabel, där man från både de 25 dubbelrummen och det nyrenoverade wellnesscentret med sitt heta hamam kan se vågorna rulla in från Kattegatt och spana in Kullens fyr på andra sidan Öresund.

Gilleleje Foto: Tine Uffelmann & Sarah Green

Mjukglass efter museet

Fylld med ny energi dagen därpå tar vi lånecykeln längs kusten en mil söderut och hoppa av i pittoreska Dronningmölle, just mellan de idylliska sommarorterna Hornbaek och Gilleleje. Här väntar en lika okänd som storartad upplevelse på Tegners Museum, ett spektakulärt ställe med elva meter i takhöjd som påminner om ett möte mellan bunker och moské. Museet byggdes efter den danske skulptören Rudolph Tegners ritningar av arkitekten Mogens Lassen på 1930-talet. Missa inte skulpturparken i det gröna. Därefter hälsar vi värmen välkommen med vårens första mjukglass på ikoniska glassbaren Isen i Gilleleje.

Tegners Museum Foto: Daniel Villadsen & Tine Uffelmann

Expressfart till Bornholm

Den soliga danska ön mitt i Östersjön kommer att bli ännu lättare och snabbare att nå nu efter påsk. Då invigs Express 5, världens största snabbfärja som tar 1610 passagerare och 451 fordon från Ystad till Rönne på Bornholm. Men när man väl stigit av färjan är häftiga hastigheter och högt tempo något man minst av allt tänker på. Bornholm är en helt enkelt en tidsresa bakåt, till en sorts tidlös miljö där mänskliga möten har sin högst naturliga plats.

I Rönne letar vi upp charmiga Strandvejen och checkar in på Hotel GSH - Green Solution House, ett hotell med hållbarhet som allt annat än tomma ord. Arkitekterna 3XN utgick från hotellet Ryttergården och skapade därifrån ett helt nytt grönt koncept där boende och lokala matupplevelser går hand i hand i en mängd små byggnader, förbundna av naturnära spänger av trä.

Foto: Kristina Bosjanoks

Unik hantverksmiljö

Här i restaurangen möts också estetiken i form av glaskonstnären Pernille Bülows vaser, dricksglas och ljusstakar. Hantverk har över lag alltid tagit stor plats bland befolkningen på Bornholm och just glasblåsarna härifrån har alltmer utmärkt sig under senare år. Ett tydligt tecken på glasets kraft är Konstakademiens Designskola i samhället Nexö på östkusten. Skälet till att så många konstnärer sökt sig hit för inspiration går kanske att hitta i ljuset och naturen. Faktum är att Bornholm som första region i Europa utsågs till att vara en World Craft Region.

Många konstnärer använder lokala material, som den speciella leran. I hundratals år har keramiker, stengodstillverkare och andra använt den karakteristiska gula leran för att skapa krus, tallrikar och andra bruksföremål. Upplev något av detta under Bornholms årliga Konstrunda i maj. Under en tre dagar lång fest för fantasin hålls öppet hus hos konsthantverkare, konstnärer och i utställningslokaler. Avstånden är aldrig långa på Bornholm, och för att tajma kvällarnas konstpauser finns förstås fina boenden att ta in på. Ett är Therns hotell i urcharmiga kustpärlan Gudhjem. Det nyrenoverade hotellet firar 85-årsjubileum och har laddats med ny energi av ägarparet Jannie och Martin Buch Thorborg.

Ljuset på Jylland

Ljuset var också en avgörande anledning till att Jylland blev platsen för ett världsberömt konstnärskollektiv i slutet av 1800-talet. Skagenmålarnas liv och livsverk lockar fortfarande besökare till framför allt den yttersta spetsen av norra Jylland. Fram till mitten av april visar Skagens berömda konstmuseum Ancher – In Life and Art, tidigare okända och gömda verk som ägdes av Anna, Michael och Helga Ancher. För att få en doft och vision av hur målarna inspirerades av landskapet bör man vandra ut i de till synes oändliga sanddynerna i naturreservatet Råbjerg Mile, faktiskt Nordeuropas största vandrande sanddyn som flyttar sig ungefär 20 meter varje år.

Skagen Foto: Destination NORD

Mångsidiga Ålborg

Ålborg Foto: Visit Nordjylland & Patrick Bo Elkjær/Sofie Steensen Nielsen

Fler mäktiga kulturella och gastronomiska smörgåsbord väntar i Nordjyllands inofficiella huvudstad. Ålborg är en lika dynamisk som sympatisk dansk, och här finns plats för både promenader på klassiska kullerstensgator, möten med starka street food-kontraster och härlig inspiration för intellektet. Det silversprakande konserthuset Musikkens Hus är en vacker bekantskap både med och utan toner – och en vacker avslutning i dur på vårens första Danmarksbesök.

