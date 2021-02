Belarusier kvar på svensk ambassad

De två belarusiser som i september 2020 tog sig in på den svenska ambassaden i Belarus huvudstad Minsk för att söka asyl är kvar där. Det bekräftar Mats Samuelsson, talesperson vid utrikesdepartementets presstjänst för TT.

Det var den 11 september 2020 som Vitalij och Vladislav Kuznetjik, far och son, tog sig in på ambassadområdet. Detta efter att de inte släppts in för att söka asyl på politiska grunder. Sedan dess har de två männen bott på ambassaden.

Att lämna ambassaden skulle vara förenat med livsfara på grund av de två männens regimkritiska åsikter, har de tidigare påstått.

I november uttalade sig utrikesminister Ann Linde (S) i fallet. Hon sade då att myndigheterna ”har en dialog” med männen, som enligt Linde befinner sig olovligen på ambassaden, för att se till att de kan lämna den på ett säkert sätt.