Bekräftat: Försvaret får nära tre extra miljarder i år

Regering och opposition är överens om att stärka det militära och det civila försvaret med cirka tre miljarder kronor i år, i linje med vad Di rapporterat tidigare under dagen.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) talar under en pressträff efter försvarsberedningens förhandlingar. Regeringen och partierna i försvarsberedningen är överens om att stärka försvaret med cirka tre miljarder mer redan i år.

Överenskommelsen mellan regeringen och riksdagspartierna nåddes på onsdagskvällen.

”Det är en väldigt styrka att vi är överens”, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Överenskommelsen är unik eftersom samtliga riksdagspartier nu står bakom en kraftig upprustning av försvaret.

”Det är viktigt för oss med ett starkt försvar. Det gör att vi kan fortsätta vara alliansfria”, säger Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson.

Moderaternas Pål Jonsson är också nöjd.

”Det har varit tuffa förhandlingar, men vi har gradvis närmat oss varandra”, säger han.

Överenskommelsen innebär att Försvarsmakten får höjda anslag redan i år med drygt två miljarder.

Dessutom utökas Försvarsmaktens anslagskrediter, det vill säga möjligheten att använda en större del av framtida anslag tidigare.

Pengarna ska användas för att köpa in materiel som snabbt kan stärka det militära försvaret. Det handlar framför allt om att köpa in material som ökar försvarets uthållighet i strid. Till exempel drivmedel, lättare ammunition, reservdelar och livsmedel som kan lagras. Men det kan också handla om att anställa personal och köpa in transportfordon.

Försvarsministern tillägger att överenskommelsen innebär att försvaret på Gotland och cyberförsvaret kan stärkas.

Överenskommelsen innebär också att Försvarsmakten redan får klartecken att lägga beställningar på upp till 30 miljarder kronor på försvarsmateriel fram till 2030, som kanske först levereras om flera år.

På Försvarsmaktens önskelista finns tyngre försvarsmateriel som tar längre tid att införskaffa. Till exempel luftvärnsrobotar, jaktrobotar, ett förstärkt kustrobotförsvar och fler bandvagnar.

Sådana beställningarna kommer att finansieras med höjda anslag även de kommande åren. Förhandlingar om försvarsanslagen de kommande åren kommer nu att ta vid.

Målet är att försvarsbudgeten ska växa till två procent av BNP. Något årtal är inte satt.

”Det blir vårt vallöfte att målet ska nås till 2025”, säger M:s Pål Jonsson.

Liberalernas Allan Widman summerar ihop de totala kostnaderna till 36 miljarder kronor på sikt.

”Det är det priset vi måste betala för att kunna utföra en uthållig strid”, säger han.

Centerns Daniel Bäckström uppger att det handlar om ”oerhört mycket pengar som ska möjliggöra en snabbare tillväxt”

Det civila försvaret får 800 miljoner kronor i höjda anslag redan i år.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lämnat en lista till regeringen över åtgärder som kan förstärka civilförsvaret redan i år. Kostnaderna för åtgärderna på den listan bedöms vara 1,8 miljarder kronor.

Det handlar till exempel om att stärka räddningstjänsten och befolkningsskyddet. Pengar behövs för att göra i ordning fler skyddsrum och se till att varningssignaler fungerar.

Andra exempel är stärkt skydd för elektronisk kommunikation och post. Högt på prioriteringslistan står en kommunikationssatsning för att öka den enskilde svenskens beredskap, samt pengar för att kommunerna ska kunna skynda på arbetet med att bygga upp en organisation för det civila försvaret.