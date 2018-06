Bekräftat: Forskningsbolaget till börsen

Det kapital som tas in genom nyemission ska användas till en global fas 3-studie. Samtidigt pågår en fas 3-studie för USA och EU. Detta stöds av huvudägarna som varit med fram till nu och som åtagit sig att förvärva aktier i bolaget för totalt 100 miljoner kronor i nyemissionen samt avser att förbli långsiktiga ägare. Huvudägarna utgörs av Industrifonden, det norska riskkapitalbolaget Investinor AS och Bengt Julander via Linc AB. Den senare är storägare i Stille, Arcoma och Medcap.

Dessutom har specialfonden Gladiator, som förvaltas av Max Mitteregger, AFA Försäkring, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden åtagit sig att teckna aktier för totalt 214 miljoner kronor.