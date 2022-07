Bedömare: Viktig stad i Donbass kan ha fallit

Den sista stora staden Lysytjansk i Luhanskregionen som hållits av Ukraina är nu under full rysk kontroll, hävdar Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu på söndagen.

Sjojgu har meddelat president Vladimir Putin att Rysslands styrkor tillsammans med styrkorna från det av Ryssland tillsatta ockupationsstyret ”har tagit full kontroll över staden Lysytjansk”, skriver ryska nyhetsbyråer.

Jurij Sak, talesperson vid Ukrainas försvarsdepartementet tillbakavisar uppgifterna men säger till BBC att situationen i staden länge varit svår och att ryska markstyrkor ”attackerar staden utan uppehåll”.

”För ukrainare är värdet av mänskligt liv högsta prioritet, så ibland kanske vi retirerar från vissa områden så att vi kan återta dem i framtiden”, säger Sak till BBC.

Lysytjansks tvillingstad Sievjerodonetsk på andra sidan floden Donets intogs nyligen. Sedan dess har det mer eller mindre varit en tidsfråga innan även Lysytjansk skulle falla. Oupphörliga artilleri- och flygangrepp rapporteras ha skakat staden och situationen beskrivs som mycket svår.

”Ryska styrkor kommer sannolikt att ta kontroll över de kvarvarande områdena i Luhanskregionen de kommande dagarna”, skriver USA-baserade Institute for the Study of War (ISW) i en färsk lägesrapport.

Ukrainas militär har sannolikt retirerat från staden, skriver ISW och hänvisar till bilder som enligt tankesmedjan har bekräftats vara tagna där och visar hur ryska styrkor lugnt går runt både i de norra och sydöstra delarna av Lysytjansk.

”Det tyder på att det finns få eller inga kvarvarande ukrainska styrkor i staden den 2 juli. Företrädare för ukrainska militären har inte offentligt tillkännagivit en reträtt, men de har heller inte rapporterat att det förekommer försvarsstrider runt Lysytjansk,” skriver ISW.

Tillsammans med Donetsk utgör Luhansk det större Donbassområdet, där Ryssland intensifierat sin offensiv sedan landets styrkor i våras drog sig tillbaka från norra Ukraina och Kievregionen.

I den ryska staden Belgorod har flera explosioner inträffat under natten, säger områdets guvernör Vyatjeslav Gladkov, som uppger att tre personer har dött och fyra skadats i explosionerna som skadade elva bostadskomplex och 39 hus.

Ryska försvarsdepartementet anklagar Ukraina för att ha attackerat staden och säger att tre ukrainska robotar sköts ner under natten varav resterna av en av dem träffade ett hus. Uppgifterna har inte bekräftats.

Belgorod ligger nära den ukrainska gränsen och explosioner har inträffat där tidigare under kriget.