Bättre läge för fordonsindustrin i Tyskland

I mars steg indikatorn till 23,7, jämfört med 7,6 i februari.

”Både biltillverkare och deras underleverantörer bedömde den nuvarande situationen som bättre”, säger professor Oliver Falck, chef för Ifo Center for Industrial Organization and New Technologies.

”Leverantörernas affärsläge är faktiskt bättre än biltillverkarnas - vilket har varit ovanligt under de senaste två åren”, fortsätter han.

Tillverkarnas bedömning av sin nuvarande situation steg till 19,4, jämfört med -19,1 i februari. Biltillverkarna var mycket nöjda med sin nuvarande orderstock. Indikatorn ligger vid 73,4, vilket är en väldigt hög nivå.

Leverantörernas bedömning av sin nuvarande situation steg från 17,9 i februari till 34,7. Deras orderstock ökade för första gången på elva månader. Efterfrågan utvecklas också positivt - indikatorn steg till 19,1, från 4,8.