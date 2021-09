Malcolm Gladwell är kanske mest känd för att ha populariserat 10.000-timmarsregeln, som går ut på att vägen till framgång är att öva på något så många timmar för att bli bra på det.

Hans senaste bok kom 2019 och heter ”Att prata med främlingar”. Nu ger sig alltså Malcolm Gladwell i kast med något så pass konventionellt som en populärhistorisk bok om bombkriget under andra världskriget.

Då stod två filosofier emot varandra, först i Europa därefter i Asien i kriget mot Japan. Det handlade om områdesbombning, riktad mot bostadsområden och civila, eller precisionsbombning, riktad mot infrastruktur enligt en strategi som utarbetades av en liten grupp i USA, Alabama, den så kallade bombmaffian.

Att den förra blev den strategi som de allierade kom att använda framgår med all önskvärd tydlighet av det sätt på vilket bombningar av städer i Tyskland genomfördes, liksom eldhavet över Tokyo och andra japanska städer.

Dessa bombmattor i våg efter våg av flygplan, natt efter natt, var allt annat än precisionsbombning. Det var en strategi som urskiljningslöst krävde hundratusentals civilas liv och förstörde oersättliga kulturvärden.

”Bombmaffian var flera decennier före sin tid. Det är ingen tvekan om att modern krigföring ligger nära det de förespråkade”, säger Malcolm Gladwell på telefon från New York.

Bombningarna av Hanoi och användandet av napalm under Vietnam var samma slags krigföring som under andra världskriget.

Det kom att dröja till kriget i Kosovo vid millennieskiftet innan bombmaffians tankar fick genomslag, då Nato genomförde en två och en halv månad lång bombkampanj praktiskt taget utan marktrupper.

Därefter har tekniken tagit stora steg framåt.

”Drönarkriget under president Barack Obama är det närmaste vi kommit att förverkliga bombmaffians idéer, även om de inte förutsåg obemannade flygfarkoster”, säger Malcolm Gladwell.

Men inte ens denna form av krigföring skonar civila. Det har till och med hänt att sjukhus bombats oavsiktligt.

”Det sätter fokus på det bombmaffian hade missat, nämligen att precisionsbombning inte bara kräver sådan precision så att bomberna träffar målet utan också tillförlitliga underrättelser om var målet befinner sig.”

Malcolm Gladwell ser cyberattacker som en förfinad och utvecklad variant av ”Bombmaffians” tankar.

”Om man slår ut fiendens telekommunikation och digitala infrastruktur behöver man inte göra så mycket mer.”

”Om krig skulle bryta ut mellan USA och Kina skulle inte första steget vara att jämna Washington och Peking med marken. Det skulle vara riktade attacker mot den andres digitala infrastruktur, ett slags cyberkrig.”

”Det känns konstigt att säga det, men det är framsteg. Hur förödande det än skulle vara är det bättre än ett krig som skulle starta med dödandet av ett par miljoner oskyldiga civila.”

Malcolm Gladwell

Ålder: 58 år.

Bakgrund: Kanadensisk författare, född i England men bosatt i New York, USA. Har skrivit för tidningen The New Yorker sedan 1996.

Bibliografi: ”Den tändande gnistan: Hur små faktorer kan förändra världen” (2000), ”Blink: Den intuitiva intelligensen” (2005), ”Framgångsfaktorn som skapar vinnarna även under namnet 10.000-timmarsregeln och andra framgångsfaktorer”(2008), ”Vad hunden såg och andra äventyr” (2009), ”David och Goliat: konsten att slåss mot jättar” (2013), ”Att prata med främlingar” (2019), ”Bombmaffian” (2021).