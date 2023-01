Bantad elräkning i januari

Januari månad är inte riktigt slut. Men redan nu går det att summera elräkningen för månaden, åtminstone för alla dem med rörligt elavtal.

De senaste dagarna har det blåsiga vädret medfört ovanligt billigt elpris. Det har i månadens slutskede pressat snittpriset för januari, vilket är den kostnad som ligger till grund för det rörliga elpriset.

I Sydsverige (elområde 4) landar januaris snittpris på elbörsen Nord Pool på 104 öre per kWh, vilket kan jämföras med 271 öre i december och 109 öre i januari i fjol. Under fjolåret var det bara under två månader som snittpriset på elbörsen låg under en krona.

I elområde 3, Svealand och norra Götaland, blir snittpriset 92 öre i januari, mot 269 öre i december och 104 öre för ett år sedan. Även i norr (elområde 1 och 2) handlar det om en rejäl sänkning jämfört med decemberfakturan, 70 öre jämfört 206 öre. Men i Norrland kostade elen bara 29 öre per kilowattimme januari 2022.

Ovanpå börspriset till kommer elbolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgift på i storleksordningen 1:50 kronor per kWh.