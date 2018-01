Bannon: Ryssmötet var förräderi

Journalisten och författaren Michael Wolff har i den kommande boken "Fire and fury: Inside the Trump White house" lyft på förlåten till kriser och interna strider i Vita huset under Donald Trumps första år. Boken bygger på över 200 intervjuer med Trump själv, hans närmaste krets och andra personer i administrationen.

Steve Bannon, som i augusti fick sparken från jobbet som Trumps chefsstrateg, är skarpt kritisk till mötet i Trump Tower under valrörelsen i juni 2016, enligt tidningen The Guardian, som läst boken. Mötet är centralt i de pågående utredningarna om eventuell rysk inblandning i den amerikanska valrörelsen.

På mötet deltog både Trumps son Donald Trump junior och svärsonen Jared Kushner. De träffade bland andra den ryska advokaten Natalja Veselnitskaja, som sagt sig sitta på upplysningar som skulle kunna skada Trumps motståndare Hillary Clinton.