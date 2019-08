Bankföreningen till attack: ”Slår hårt mot jobb och tillväxt”

Under pressträffen med finansminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist konstaterade Peter Hultqvist att de fyra storbankerna under 2018 visade ett rörelseresultat på sammanlagt 112 miljarder kronor.

Totalt ska försvarsanslagen öka med 25 miljarder kronor till år 2025 jämfört med nuvarande nivå, från 59 till 84 miljarder kronor per år i steg om fem miljarder per år, men hur de ytterligare 20 miljarderna per år ska tas in vill regeringen återkomma till.