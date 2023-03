Banker i USA vädjar om mer stöd

I ett gemensamt brev till bland annat finansminister Janet Yellen, finansmyndigheten FDIC och centralbanken (Federal Reserve) skriver bankerna att garantin måste utökas till att gälla i två år.

”Detta skulle omedelbart stoppa det stora utflödet från mindre banker, stabilisera banksektorn och minska risken för fler bankkollapser betydligt”, skriver de i brevet.

Kollapsen för bankerna Silicon Valley Bank och Signature Bank nyligen har lett till en ström av pengar från landets mindre och mellanstora banker till de stora jättarna, som bedöms vara för stora för att gå omkull.

Bankerna bakom brevet varnar också för att om ytterligare en bank dras in i krisen skulle pengaflykten bli ännu större.

”Förtroendet för vårt banksystem som helhet måste omedelbart återställas”, skriver de.

Centralbanken meddelade i veckan att man tillsammans med amerikanska myndigheter går in med insättningsgarantier för att inte utsatta kunder ska bli drabbade i bankkraschen. Garantierna gäller dock bara under vissa villkor och under viss tid.