Bankchefen: “Blev rånade på allt”

”Man ska aldrig säga aldrig, men just nu längtar jag inte efter semestrar som innebär att bo på hotell. Gillar verkligen inte att sova på hotell – jag föredrar egenlagad frukost framför hotellbuffé.”

”I mitt tidigare arbete som vd för Unga Aktiesparare reste jag runt otroligt mycket i Sverige och valde i princip alltid tåg. Under mina tre år på UA besökte jag en till två platser i veckan och flög totalt tre gånger. Underskatta inte tåg, oftast kommer man in mitt i stan och kan gå eller ta en lokal buss till slutdestinationen. Ett stort plus är att man får väldigt bra arbetsro på tåg eftersom mottagningen på telefonen ofta svajar och väljer man tyst kupé kan man även unna sig en ‘gubbvila’.”

Mitt märkligaste reseminne:

”Hela min avgångsklass i gymnasiet hade som ‘sista natten med gänget’-aktivitet att bestiga Kebnekajse. Förstår fortfarande inte hur alla 25 kunde komma upp till toppen och överleva på powerbars i fyra dygn. Vi fick verkligen en sjukt bra sammanhållning i gruppen och delar minnen för livet.”

Mitt dyraste reseminne:

”När jag för några veckor sedan råkade ta tåget till Norrköping i stället för Nyköping. Förstod först när jag klev av i Norrköping att jag åkt fel, fick ta ett nytt tåg till Nyköping från Norrköping, blev jätteförsenad och fick ta taxi för att hinna dit jag skulle.”