Bali kallas till möte efter Twitterattack: ”Ett mycket allvarligt samtal”

Kristersson skriver också att han instruerat partisekreterare Gunnar Strömmer samt riksdagsgruppens gruppledare Tobias Billström att kalla in Bali. Enligt Aftonbladet ska riksdagsgruppen hålla ett extra möte klockan 15.15 för att diskutera Balis framtid.

Partiet har tidigare markerat flera gånger mot Bali. I mars förra året inleddes en internutredning mot honom efter att Bali spridit mejl på sociala medier mellan utrikesdepartementet och en journalist om en intervju med en ukrainsk människorättsaktivist. Bali tvingades radera bilderna och bad journalisten om ursäkt. Men Bali lämnade också partistyrelsen och slutade tillfälligt att twittra.

Bali blev också kritiserad internt efter ett bildmontage som han publicerade i augusti förra året på sociala medier. Där sågs han posera med en automatpistol i varje hand och två automatkarbiner slängda över ryggen och med texttillägget ”Call of duty – Hanif & DN at war”. Hans egen kommentar till bilden löd ”Press E to destroy DN” (Tryck E för att förstöra DN). Bali tvingades göra avbön och radera bilderna.

TT har sökt Hanif Bali, som avböjer att kommentera.