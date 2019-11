Bagare varnar: Spiddekagan är utdöende

En spettekaka består av ägg, socker och potatismjöl som ringlas under gräddning på ett roterande spett i konisk form. Den färdiga kakan dekoreras med glasyr. Färgen kan variera från by till by. På Österlen kan den ha spetsiga toppar och grön glasyr.

Kakan skars traditionellt upp genom att värden eller husmor sågade ut små fönster med bågfil. Översta toppen skulle bevaras så länge som möjligt.

Det finns kakor i Europa som i likhet med spettekakan bakas på roterande spett. I Tyskland heter den Baumkuche, i Frankrike Gâteau à la Broche. Litauiska Sakotis påminner om den skånska spettekakan.

Gamla recept visar att spettekakan var känd i Sverige från 1600-talet. Men då åts den troligen mest i hovkretsar. Den skånska spettekakan gjorde sitt intåg på bred front först på 1840-talet.

Källa: Skånska matvanor. Skånes hembygdsförbunds årsbok 1971. Ingrid Arwidi och Britta Bondesson.