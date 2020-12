Det rapporterar Dow Jones.

Antalet avlidna på grund av covid-19 uppgick, enligt Johns Hopkins University, på onsdagen till 2.804 personer och antalet nya bekräftat smittade översteg 200.000 för andra gången på mindre än en vecka. Över 100.000 ligger på sjukhus med covid-19, inklusive ett rekordhögt antal på IVA.

I New York varnade borgmästaren Bill de Blasio för att den andra vågen är här. Sjudagarssnittet för nya smittade i New York ligger nu på nästan 2.000 personer per dag.