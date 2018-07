Bactiguard steg på nytt Kinaavtal

Bactiguards USA-samarbete renderar bolaget en omsättning på cirka 100 Mkr per år, mer än hälften av koncernomsättningen, som en jämförelse.

"De är en enorm aktör med 55 miljoner sålda urinvägskatetrar per år varav 10 miljoner i Kina", säger vd Christian Kinch om sin nya partner, och jämför det med att hela USA-marknaden består av 24 miljoner katetrar per år.

Medicinteknikbolaget Bactiguard, som tillverkar katetrar med en infektionshämmande beläggning, steg kraftigt på Stockholmsbörsens smallcaplista på måndagen efter att ha aviserat att man byter ut sin distributör på sin viktigaste marknad Kina, Jian AN, mot det Shanghainoterade och större bolaget Well Lead.

Tanken är att Well Lead inte enbart, som Jian AN gjort, ska arbeta med urinvägskatetrar utan även med Bactiguards övriga produkter, ven- och luftvägskatetrar. Dessa ska Kinabolaget tillverka på licens, medan de urinvägskatetrar Bactiguard säljer i Kina tills vidare ska tillverkas i Malaysia (där fabriken är placerad på grund av närheten till gummiråvaran).

"Vi är väldigt intresserade av Well Leads försäljningskanaler, och vi kommer att driva försäljningen med dem gemensamt. Det här är en betydlig uppväxling av våra aktiviteter i Kina, och vi har länge försökt få till en partner där som kan ta sig an hela vår produktportfölj", säger Christian Kinch.

Han beskriver affären som en av de största Bactiguard har gjort sedan företaget gick till börsen i juni 2014, och anger att Well Lead först på senare år har börjat tillverka samt rikta sig mot Kinamarknaden som skäl till att man tidigare valde Jian AN som samarbetspartner i stället för Well Lead.

En viktig orsak till tillverkningsplanerna är enligt vd:n handelskriget mellan USA och Kina: Kina premierar mer och mer lokal tillverkning, säger han, och den tidigare partnern Jian AN hade ingen egen tillverkning. Att flytta produktion från Sverige till Kina är dock inte aktuellt.