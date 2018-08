Ayima ökar försäljningen

Bruttoresultatet blev 21,7 miljoner (19,5) och netto blev det en förlust på -3,2 miljoner kronor (-5,3).

Stark försäljningsutveckling har fortsatt under hela första halvåret och det kommer att synas i en stark intäktstillväxt under tredje och fjärde kvartalet, enligt bolaget. Under juli månad, alltså första månaden på tredje kvartalet, uppgick intäktstillväxten till 66 procent.

Ayima kom mer att fortsätta leda förvärv och räknar med att göra minst ett till under 2018 som kommer att accelerera intäkts- och marginaltillväxten.