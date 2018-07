Avvaktande på ränte- och valutamarknaderna

Vissa beslutsfattare inom ECB känner oro för att investerare inte prisar in en första räntehöjning från centralbanken förrän i december 2019. En första höjning kan snarare förväntas i september eller oktober nästa år, uppger källor för Bloomberg News. Mötena i september och oktober är nuvarande ECB-chefen Mario Draghis sista möten innan hans chefsperiod löper ut den 31 oktober 2019, påpekas vidare.

Yuan-kursen har försvagats något till nivå runt 6:64-6:65 sedan onsdagen trots att landets centralbank stärkt sin referenskurs och dragit in likviditet via repoauktioner. Sedan 25 juni har nu 760 miljarder yuan dragits in. De sänkta reservkrav som det meddelades om i slutet av juni, och som träder i kraft på torsdagen, bedöms samtidigt frigöra sammantaget runt 700 miljarder yuan i likviditet.