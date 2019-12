Avtal klart mellan TV4 och Com Hem – men förhandlingarna fortsätter

Det innebär att Com Hems och Boxers kunder återigen kan se TV4, Sjuan, TV12 och C More i sina tv-apparater. Det berör omkring 1,6 miljoner hushåll som varit utan kanalerna sedan den 10 december.

Enligt Viktor Wallström rör lördagskvällens uppgörelse ett slags grundavtal.

”Sedan kan vi slutföra vidare diskussioner löpande utan att kunderna drabbas.”

Även Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen som äger Com Hem, säger enligt ett uttalande att en hel del förhandlande med TV4 återstår men att det skriftliga avtalet ändå är ”ett stort framsteg”.