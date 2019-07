Avhoppade finansministern i samtal med Labour – ska stoppa avtalslöst brexit

Den tidigare finansministern Philip Hammond, som avgick i samband med att Boris Johnson valdes till ny brittisk premiärminister på onsdagen, har haft privata samtal med Labours talesperson för brexitfrågor, Keir Starmer, rapporterar The Guardian.

Samtalen hölls en kort tid efter att Hammond meddelat sin avgång och hade till syfte att över partigränserna hitta en plan för att stoppa Boris Johnson från att gå med på en avtalslös brexit.

Enligt The Guardian har de tidigare politiska motståndarna Philip Hammond and Keir Starmer gått med på att under sommaruppehållet jobba tillsammans och med andra parlamentariker som vill undvika ett avtalslöst brexit. Det inkluderar tidigare Toryministrarna Oliver Letwin och Dominic Grieve.