Även vd har sålt aktier i budaktuella Orasolv

Affären gjordes på Aktietorget. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Orasolv är under uppköp och i torsdags lade ME Dental ett bud värt 30 öre kontant. Tidigare under dagen har det även rapporterats att bolagets försäljningschef Veronica Pettersson har sålt 80.000 stycken aktier till kursen 0,29 kronor per aktie.