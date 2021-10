Avanza bekräftar stort intresse att teckna Volvo Cars: ”Jättehög siffra”

I måndags meddelade Volvo Cars att 90.000 småsparare så långt hade valt att anta erbjudandet om att köpa aktier. Detta till ett pris av 53 kronor där miniminivån i erbjudandet var 100 aktier.

Tidigt på torsdagen gjorde uppgifter gällande att det rörde sig om 240 000 investerare och att dessa hade tecknat för 10 miljarder kronor. Enligt uppgifter nära processen handlar det snarare om runt 200.000 privatsparare.

Nätmäklaren Avanza AZA +0,9% Dagens utveckling har märkt av ett stort intresse bland sina kunder inför klockringningen hos Nasdaq.

”Jag kan bekräfta att 115.000–120.000 av våra kunder har anmält intresse för att köpa aktier i Volvo Cars. Det är en extremt hög siffra”, säger Niklas Andersson, sparekonom på Avanza.

Är du förvånad över det stora intresset?

”Både ja och nej. Det är en jättehög siffra, men jag har känt att Volvo Cars har potential att bli en folkaktie.”



De institutionella investerarna har till och med i dag, torsdag, på sig i att teckna aktier i nyemissionen som är på 20 miljarder kronor. Redan i samband med att prospektet blev offentligt stod det klart att AMF, Swedbank Robur, If, Nordea, Skandia och Danica pension gått in med totalt 6,4 miljarder kronor. Under måndagen tillkom även ankarinvesterare i form av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden, Alecta och Folksam med insatser på totalt 7,7 miljarder kronor.

Inför fredagens start på börshandeln värderas Volvo Cars till 163 miljarder kronor.