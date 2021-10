Auriant Minings totala guldproduktion uppgick till 680 kilo

Gruvbolaget Auriant Minings totala malmbaserade guldproduktion uppgick till 680 kilo under årets första nio månader (750).

Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagskvällen.

Guldproduktionen minskade alltså med 9 procent men det är i linje med produktionsplanen för 2021, skriver bolaget.

Under perioden uppgick guldförsäljning till 614 kilo (760).

CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet på 50 ton per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad på 93,1 procent.

Totalt bröts 316 ton malm under niomånadersperioden (274). Snitthalten i malm som producerades under perioden var 2,16 gram per ton (2,47).

”Den brutna snitthalten motsvarar bolagets mål”, skriver Auriant.