Juni är månaden då konstmarknadens motståndskraft mot coronaviruset prövas på allvar. Sedan virusets utbrott har flera mindre och ofta digitala auktioner visat på styrka, vilken branschen gärna framhäver. Men den dyrbaraste konsten går under klubban på de stora slagauktionerna under junimånad i såväl Sverige som internationellt.

I Sverige är Bukowskis först ut med sin stora vårauktion och auktionshusets vd Louise Arén beskriver sig som försiktigt optimistisk. Vd:n har precis lämnat in bokslutet för 2019 som vittnar om en stabil utveckling. Louise Arén hoppas att trenden håller i sig trots coronapandemin, vilket inneburit att företaget tvingats permittera några få anställda i Stockholm.

Det samlade utropet på vårauktionen är 62,5 Mkr, ned 15 procent jämfört med samma period i fjol. Då låg det samlade utropet på 74 Mkr. Och totalt stoltserar Bukowskis med 15 verk som värderas till över en miljon kronor jämfört med 13 samma period i fjol.

”Vi är försiktigt positiva inte minst eftersom våra onlineauktioner visat på styrka”, säger Bukowskis vd Louise Arén.

Reglerna och rekommendationerna om social distansering gör det utmanande att fysiskt visa verken för potentiella köpare. Bukowskis kommer hålla sig inom gränsen för det acceptabla, max 50 personer i lokalerna. Därutöver erbjuder aktören fler privata och virtuella visningar.

”Vi kommer slussa in besökare och har vakter som har ansvaret för att klicka in och klicka ut”, säger vd:n som berättar att Bukowskis i normala fall har uppemot 1.000 besökare en bra vårlördag. Den nivån blir svårare att nå upp till med en begräsning på 50 personer i lokalen åt gången.

Bukowskis dyraste målning är ”Väg med sittande hund” av landskapskonstnären Carl Fredrik Hill (1849-1911). Målningen som utfördes 1876 i franska Fontainebleau är också vice vd Andreas Rydéns favorit. Den har aldrig tidigare sålts och har ägts av släktingar till konstnären. Målningen föreställer en ensam hund mitt i ett grustag.

”Carl Fredrik Hill hade haft ett tufft år. Hans far, som han hade en ganska komplicerad relation till, hade gått bort och även hans syster Anna. Han är orolig i själen och är väldigt ensam, det återspeglas i verket”, säger Andreas Rydén, som också är chefsspecialist för konsten på auktionshuset.

”Den här målningen är fantastisk. Den kräver lite grann av den som tittar”, fortsätter han.

Andreas Rydén lyfter också fram två verk av Carl Larsson (1853-1919) bland sina favoriter. ”Teaterfunderingar” är målat i Carl Larssons ateljé i Sundborn och föreställer Dagmar Grill, som är dotter till goda vänner till konstnären och hans hustru Karin Larsson. Dagmar Grill sitter funderande på en röd träbänk. Målningen har ett startpris på 4 Mkr.

”Den har inte varit ute på marknaden sedan den såldes på auktionshuset Beijers 1987. Då jobbade jag på Beijers och den här målningen har etsat sig fast i mitt minne”, säger Andreas Rydén.

Bukowskis fick också sent in akvarellen ”Stött” av samma konstnär. Den värderas till 3 Mkr. Den nådde auktionshuset så sent att den inte ryms i företagets tryckta katalog. Ytterligare två Carl Larsson till försäljning är återrop från tidigare auktioner. Det handlar om verket ”Bikuporna” och ”Havreskärning I” som inte såldes på Bukowskis auktioner under 2019. Nu värderas tavlorna till 1,5 respektive 0,8 Mkr.

Bland miljonnoteringarna syns också en större målning av Anders Zorn (1860-1920), som dog för 100 år sedan. Verket ”Gammal Spegel” har ett startpris på 4 Mkr. Målningen köptes på Stockholms Auktionsverk 2007 för 3,5 miljoner i klubbat pris.

Även en Helmer Osslund (1866-1938) har potential att klubbas dyrt, inte minst efter Uppsala Auktionskammares rekordförsäljning av samma konstnär förra året. Verket ”Mullfjället, höstlandskap från Jämtland” som är 2,2 meter brett och nästan 1 meter långt har aldrig varit ute på auktion tidigare och värderas till 2,5 Mkr. Byggmästaren Viktor Hellstrand i Sollefteå köpte den direkt av konstnären och därefter har den gått i arv.