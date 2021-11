Attack mot nätmäklare – miljontals användaruppgifter läckta

Totalt ska 7 miljoner konton ha omfattats av attacken. För merparten av användarna ska hackare ha kommit över mejladresser eller användarnas fullständiga namn.

Enligt ett uttalande från Robinhood ska drygt 300 användare ha fått sina namn, födelseuppgifter och delar av sina adresser läckta. Inga uppgifter om bankkonton eller bankkort ska ha läckt enligt bolaget som hävdar att inga användare lidit finansiell skada av attacken.

Bolaget har kontaktat myndigheter om läckan. Efter att dataintrånget identifierats ska hackarna ha begärt en lösensumma enligt Robinhood.

”Vi är skyldiga våra kunder att vara transparenta”, säger bolagets säkerhetschef Caleb Sima i ett uttalande.

Robinhoods aktie, som handlats upp under måndagen, föll i efterhandeln på Wall Street. Kursen var ned knappt 3 procent kort efter att bolaget offentliggjorde läckan.

Nätmäklaren slog igenom på allvar i samband med den vilda handeln i så kallade memeaktier i början av året, då bland annat spelåterförsäljaren Gamestop bjöd på en vild börsresa när småsparare och hedgefonder ömsom köpte och ömsom blankade aktien hårt.

Under det senaste året har både antalet användare och tillgångarna som handlas via Robinhood vuxit kraftigt. Under förra kvartalet rapporterade bolaget 18,9 miljoner aktiva användare per månad, en ökning med 76 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Sparkapitalet hos nätmäklaren mer än dubblerades under samma period till 95 miljarder dollar, motsvarande knappt 815 miljarder kronor. Det kan jämföras med de svenska motsvarigheterna Avanza och Nordnet, som hade ett totalt sparkapital på 735 respektive 728 miljarder kronor vid det senaste kvartalets slut.