”Att stötas ut ur flocken innebär ju döden för oss”

”Cats” blev en omedelbar triumf på urpremiären i London för över 40 år sedan. Sedan dess har katternas hymn satts upp, setts och hyllats av miljontals besökare runt om i världen.

Svenskarna är världens mest musikalälskande folk, räknat i antalet biljettköp per capita, och blev inte glada när Londons teaterdistrikt West End lade ned storfavoriten 2002, 21 år efter premiären på New London Theatre 1981.

Men om berget inte kan komma till Muhammed får Muhammed komma till berget, tycks producenterna av den nu aktuella uppsättningen resonera. Musikalen har, med undantag för den svenska huvudrollsinnehavaren, Londonbaserad besättning och repeteras i West End, men ska bara spelas i Sverige. Fyra föreställningar per stad i Göteborg, Stockholm och Malmö är turnéplanen med start den 17 november.

”Jag är extremt glad för att äntligen få spela rollen som Grizabella”, säger Gunilla Backman.

”Att som Grizabella inte få vara med i gemenskapen kan nog alla relatera till. Men hon ger inte upp utan fortsätter att försöka. Flocktillhörigheten är existentiell för oss människor.”

Gunilla Backman Ålder: 57 år. Familj: 13-årig son, särbo med skådespelaren Jens Hultén. Bor: Lidingö. Tjänar: Tar ut cirka 30 000 kr/mån efter skatt från egna företaget. Bakgrund: Musikalartist, skådespelerska och sångerska. Fick sin första roll som 17-åring som Liesl i musikalen ”Sound of Music”. Har samarbetat med bland andra Peter Jöback, Carola Häggkvist, Bosse Parnevik Monica Zetterlund, Rhapsody in Rock, skapat popduon Katz, gett konserter med allt från Malmö Brandkårs Musikkår till Kungliga Filharmonikerna samt medverkat i en rad teatrar och musikaler, däribland huvudrollen i West End-musikalerna ”Les Miserables” och ”Miss Saigon” och i 550 föreställningar av ”Mamma Mia”. Aktuell: Spelar huvudrollen Grizabella i ”Cats”, som spelas i Göteborg, Stockholm och Malmö med start den 17 november.

Har du egna erfarenheter av att vara utsatt och utstött?

”Inte som vuxen, men att inte få vara med i sammansvetsade gäng har man väl känt av i skolan.”

En bra rolltolkning förutsätter inte personliga erfarenheter, enligt musikalveteranen.

”Efter 57 levnadsår har man varit med om många känslor och situationer – stolthet, glädje, sårbarhet, smärta och besvikelser – och då blir ens samlade livserfarenheter som ett stort skafferi. Det är bara att plocka.”

För Gunilla Backman är berättelsen det centrala i varje föreställning.

”Att få vara en del av berättelsernas värld blev min riktlinje som 17-åring och är än i dag min drivkraft. Som sångare eller skådespelare gäller det att inte stå i vägen för berättelsen. En del artister kan ha för stort ego och vilja visa hur bra de sjunger i stället för att berätta.”

Gunilla Backman. Foto: Kristofer Sandberg

Utöver ”Cats” fortsätter hon med showen ”Thank you for the music” med Kalle Moraeus, som en hyllning till Björn Ulvaeus och Benny Andersson. Framåt december blir det julturné med Anders Ekborg.

”Efter pandemins stiltje är det nu fullt ös.”

Gunilla Backman har ingen specifik drömroll.

”Men det vore roligt att vara med och skapa något nyskrivet, gärna en nyanserad, komplex och flerdimensionell kvinnoroll.”

Nyckeln till glädje i livet handlar om tacksamhet, anser hon.

”Om du bara fokuserar på allt bra som du har och är med varje dag så har du en outsinlig källa till glädje.”

”Cats” bygger på T.S. Eliots kattkaraktärer i diktsamlingen ”De knepiga katternas bok för barn”. Musiken står den nu 74-årige kompositören Andrew Lloyd Webber för. Musikalen beräknas ha spelat in över 3,5 miljarder dollar, motsvarande 39 miljarder kronor, genom åren.

Cats Klassisk musikal skriven av den engelske musikalkungen Andrew Lloyd Webber. Handlingen är baserad på T.S. Eliots diktsamling ”De knepiga katternas bok för barn” från 1939. Premiären för musikalen skedde 1981 i London och texten till den sannolikt mest kända sången i ”Cats”, ”Memory”, blev klar först precis under slutrepetitionerna. Sedan dess har musikalen spelats över hela världen. Både uppsättningarna i London och i New York innehar rekorden för längsta sammanhängande spelperioder genom tiderna. I London spelades ”Cats” i 21 år och 8 949 föreställningar och på Broadway i 18 år och 7 485 föreställningar. ”Cats” återfinns idag på fjärde plats på The Economists lista över musikalerna som spelat in mest pengar i världen, efter ”Lejonkungen”, ”Fantomen på operan” och ”Mamma Mia”. De totala biljettintäkterna beräknas ligga på 39 miljarder kronor genom åren. Filmatiseringen av musikalen 2019 blev dock en riktig flopp på biograferna och fick usla recensioner.

Filmatiseringen från 2019 blev dock ett riktigt fiasko, trots en namnkunnig ensemble med Judi Dench, Idris Elba, Taylor Swift och Ian McKellen i spetsen. Publiken svek och recensenterna tog fram motorsågen. I slutändan beräknas haveriet ha kostat filmstudion Universal mellan 800 Mkr och 1,3 miljarder kronor.

Berättelsen i ”Cats” är numera välkänd för de flesta. När Jelliklekatten Grizabella är ung vill hon ut och se världen och blir då en glamourkatt. När hon sedan vill tillbaka till sin gamla flock motas hon bort av småsinta och prestigefyllda, men tongivande vuxna katter. Till slut ger hon upp och går över till att minnas lyckliga stunder. Då träder kattledaren Profetikus in, får hela gänget att lyfta blicken och se en större helhet allt medan dagen gryr.

”Visst är det klokt och vackert att se och lyssna på en människas hela historia. När den minsta katten lägger sin tass i Grizabellas kan ingen undgå att beröras”, säger Gunilla Backman.