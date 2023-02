”Att köpa elbil är bra – men räddar inte världen”

Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Svensk industri står för ungefär lika mycket.

Många, både politiker och andra, tycks tro att elektrifieringen av våra bilar kommer att lösa detta problem. Men enligt forskningen så stämmer tyvärr inte detta. Det kommer att ta lång tid innan alla fordon är elektriska, globalt räknar man med 35 år. Och den tiden har vi inte.

Bilflottan i Sverige elektrifieras dock i ganska snabb takt. Men i januari 2023 var trots det bara 4 procent av de svenska fordonen rena elbilar.

Men när man skaffat en elbil kan man väl känna sig som en klimathjälte? Själv har jag kört elbil i mer än två år.

Nej tyvärr. Om man ser till utsläppen under hela fordonets livscykel, från tillverkning och användning, till skrotning, så får man en annan bild. Enligt IEA, International Energy Agency, så genererar en fossilbil 41,9 ton CO 2 under livscykeln. Men motsvarande utsläpp från en elbil är 21,2 ton CO 2 .

Med andra ord ger en elbil i snitt halva utsläppet mot en fossilbil, men långt ifrån noll. Och då har man inte räknat in de utsläpp som generas av brytningen av de kritiska mineraler (grafit, koppar, nickel, mangan, kobolt, litium, zink, etc) som används i fordonen. Enligt IEA så innehåller en elbil 206 kg sådana mineraler, medan en fossilbil har 33 kg.

De sällsynta jordartsmetaller som också är viktiga för batteritillverkningen har tidigare mest kommit från Kina, men nu har man börjat utvinna dem på olika ställen i Norden. LKAB presenterade ju nyligen dessa möjligheter i nya gruvor. Fördelen med den nordiska utvinningen är att den sker på ett betydligt renare sätt än i Kina.

Utsläppen vid brytningen av metaller spelar alltså stor roll, men hur och var ett litiumbatteri tillverkas betyder ännu mer. Det går åt mycket energi vid tillverkningen, och om batteriet tillverkas i Sverige blir utsläppen hälften så stora som i exempelvis Polen. Vi har ju en av Europas renare energi.

En elbil är också mycket tyngre än bilar med förbränningsmotor, på grund av att batterierna väger mycket. Detta ger också en del negativa effekter. Det betyder att slitaget på våra vägar ökar, vilket ökar underhållskostnaderna. Och dessutom ökar antalet partiklar, från däck och vägbana, vilket ger mer förorenad luft.

Tyngre fordon innebär också en större risk för allvarliga konsekvenser vid kollisioner med oskyddade trafikanter. Man skall dock inte bortse från att elbilar oftast är mer intelligenta genom sina avancerade förarstödssystem, ADAS (Advanced Driver Assistance System), med bland annat olika former av sensorer som känner av omgivningen, och automatiskt bromsar in.

Många ställer sig också frågan om vad som händer när allt fler bilar blir eldrivna. Kommer elen att räcka till? Frågan har kommit alltmer på agendan med avseende på den period vi nu sett med höga elpriser och diskussioner om att elen kanske inte räcker till i Sverige. Det är ju uppenbart att elnätet behöver byggas ut och förbättras, för att ge bättre effektkapacitet, främst i södra Sverige. Och detta gäller även lokalt, när man till exempel bygger ut antalet laddplatser i ett större garage.

Men i stor utsträckning laddar vi elbilarna på samma sätt som när vi laddar våra mobiltelefoner: på natten och på jobbet. Det betyder att vi inte behöver så extremt många snabbladdare i våra städer. Dessa behövs främst längs våra större vägar, för de ganska få bilresor som är längre än 25-30 mil. Men efterhand som även lastbilar blir alltmer elektrifierade kommer det behövas större kapacitet för deras laddning.

”Även om alla Sveriges 5 miljoner bilar blir elektriska över en natt skulle elen räcka till och förbruka ungefär hälften av fjolårets överskott”

Trots alla diskussioner om elbrist, har vi ett elöverskott i Sverige. Vi var under 2022 det land som exporterade mest el i Europa. Även om alla Sveriges 5 miljoner bilar blir elektriska över en natt, skulle elen räcka till, och förbruka ungefär hälften av fjolårets överskott.

Vi har alltså ingen elbrist, utan mer en lokal kapacitetsbrist. Att elnätet inte kan leverera den stora mängd el som krävs tills en viss plats. Det är helt enkelt trångt i ledningarna, precis som det kan bli trångt på bilvägarna i rusningstrafik.

Eftersom elbilarna blir alltmer uppkopplade kommer de troligen att inom en snar framtid kunna kommunicera med elnätet, och ladda när det finns bästa kapacitet och lägst pris.

Och framöver kommer allt fler elbilar att förses med funktionen V2G eller V2X. Det vill säga Vehicle to grid, eller Vehicle to everything. V2G ger möjlighet att använda bilen för lagring av överskottsel, till exempel från dina solceller på taket. Sen kan du sälja eller använda elen när den behövs, eller har bäst pris. V2X innebär att man till exempel kan koppla in bilen för all ladda andra bilar, eller använda den till att värma upp din husvagn osv.

Så nästa gång du skall köpa ny bil – välj en elbil! Även om du inte rädda världen så gör du den bättre både för dig och alla andra. Och det görs ständigt nya teknikframsteg som minskar energianvändning och utsläpp vid tillverkningen av batterier.

Christer Ljungberg är grundare och senior advisor för konsultbolaget Trivector. Han har arbetat med strategiska transportfrågor i över 30 år. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna.