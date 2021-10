Atrium Ljungberg hoppar på växande trend – satsar på liveshopping i Söderhallarna

Fenomenet liveshopping, där varor säljs och marknadsförs under livesändningar på digitala plattformar, har växt. Det omsätter 15-20 procent av all e-handel i Kina. Det har även växt i Sverige under 2021, särskilt inom mode och livsstil. I kampen om kunderna vill börsnoterade Atrium Ljungberg ATRLJ B +1,18% Dagens utveckling och deras handelsplats Söderhallarna i Stockholm överföra detta nya sätt att handla till mat och dryck. I mitten av oktober drar Saluhall Live igång.

”Det är ett innovationsprojekt. Vi vill möta den digitala publiken. Det här projektet är ett sätt för oss att vara innovativa och lära oss. Vi kan hjälpa handlarna som redan finns i hallarna men även nå ut till en bredare publik”, säger Mattias Celinder som är affärsområdeschef på Atrium Ljungberg.

Två gånger i månaden kommer konsumenter få chansen att klicka hem matvaror under livesändningar med matprofiler. Med liveshopping hoppas Söderhallarna nå ut till en bredare publik. Mattias Celinder tillstår dock att det finns utmaningar med hemleverans.

”Det finns kylkedjor som inte får brytas när man handskas med mat. Det finns även hållbarhetsaspekter som man måste ta hänsyn till. Men det mesta går att skicka hem till konsumenterna.”

Han tror även att liveshopping kommer vara bra för kunderna som har nära.

”Om man bor runt Söderhallarna kan man få matinspiration genom de livesända programmen.”

Saluhallen har under pandemin erbjudit hemleverans inom tullarna i Stockholm och postorder i övriga landet.

Är svenska konsumenter redo för liveshopping?

”Vi har tagit inspiration från länder som Kina men jag är övertygad om att den här trenden kommer att komma till Sverige. Jag tror att som med andra trender så kommer det att modifieras för att passa oss. Det här vi drar igång är en betaversion. Vi gör det för att kunna testa och lära oss men även för att det ska bli någonting framåt.”

Vad är förhoppningarna?

”I första skedet har vi valt att se det som ett innovationsprojekt. Vi har inte satt några mål för hur mycket vi ska sälja utan målet att är lära oss med våra leverantörer och kunder så att vi kan bli riktigt duktiga på det. Liveshopping har varit stort inom annan handel som mode men det som är annorlunda för oss är att vi har mat som vinkeln och att vi kan erbjuda kunskap om mat.”