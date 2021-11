”Återhämtningen går fascinerande snabbt” – i kväll presenteras nya Gasellvinnare

I årets Gasellundersökning ingår även pandemiåret 2020, och trenden med en minskning av Gasellföretag är tydlig över hela landet. Så även i Dalarna och Gävleborg.

I Dalarna minskade antalet Gasellföretag från 16 till 13 stycken. Men Henrik Navjord, regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna säger att han har en positiv just-nu-känsla.

”Besöksnäringen hämtar sig starkt i länet just nu, ett stort hinder dock är arbetskraftsförsörjningen och kompetensförsörjning. Det går knappt att hitta folk i servicenäringarna just nu och många lämnade yrket under covid. Detta bromsar tillväxten men i stort hämtar sig besöksnäringen starkt just nu.”

”Vi har även få konkurser för tillfället vilket bidrar till den positiva känslan.

Eva Cooper, Företagarna, är också framför allt positiv

”Optimismen är nu generellt stark hos företagen i Dalarna, men det finns ett antal orosmoln. Här kan alla myndigheter - från kommuner till de nationella myndigheterna - se över hur man arbetar med service och bemötande gentemot företagen.

Gävleborg hade 19 Gasellföretag förra året och 16 i år.

”Gävleborgsföretagen har generellt sätt inte drabbats lika hårt och djupt som många andra under pandemin, vilket ger kraft framåt”, säger Eva Cooper, regionchef Företagarna.

”Nu gäller det att man verkligen visar på samarbete och samverkan mellan näringsliv och det offentliga framöver, det finns ett antal gärdesgårdar som behöver rivas. Gävleborg är ett län med många goda möjligheter, vilket kanske inte alltid märks så tydligt. Ett bättre företagsklimat leder till fler arbetstillfällen och nya varor och tjänster – det är här de skattekronor som bygger Gävleborgs gemensamma välfärd skapas.”