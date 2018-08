Återhämtning efter fall – stängde strax nedåt

Den turkiska liran stabiliserades något under måndagen efter det kraftiga fallet under förra veckan. Dock tilltog oron för spridningseffekter med press på flera valutor på tillväxtmarknaden. Den sydafrikanska randen tappade inledningsvis kraftigt mot dollarn men repade sig sedan successivt.

Under större delen av måndagen handlades den turkiska liran kring 7:00 mot dollarn, vilket ska jämföras med fredagens toppnotering på 7:20 dollar. Från årsskiftet har liran tappat drygt 80 procent mot den amerikanska dollarn.

Rapportperioden pågår alltjämt, även om få bolag släppte siffror under måndagen. Probi var ett av dessa. Probiotikabolaget steg med kraftigt med närmare 25 procent efter att ha visat förbättrat resultat, mindre påverkan av amerikanska lagerminskningar och ett mer "normalt beställningsmönster" enligt uppgifter i halvårsrapporten. Probi upprepade även prognosen om att det kommer att "generera organisk tillväxt kvartalsvis" under det andra halvåret.

Måndagens börsraket var annars rederiet Viking Supply Ships, som rusade kraftigt uppåt - med 458 procent till ett marknadsvärde om 1,5 miljarder kronor - efter att marknaden smält fredagseftermiddagens besked om att tre fartyg säljs med en vinst om cirka 2,5 miljarder kronor. Denna försäljning kommer att bokas under innevarande kvartal, bekräftade den tillförordnade finanschefen Morten Aggvin för Direkt. Viking Supply Ships, var under förra veckan handelsstoppad före sin halvårsrapport som kom sent på fredagen.

Bland förlorarna fanns bioteknikbolaget Cantargia, listat på First North, som backade med 15 procent efter besked om att bolagets cancerprojekt CAN04 kommer att försenas till det fjärde kvartalet 2018.