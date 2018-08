Asien lyfter efter Fed-besked

Tokyobörsen som ligger en timme före Hongkong är vid 13.30-tiden, lokal tid, upp 0,9 procent. Sydkoreas Kospi200-index är upp 0,4 procent och i Shanghai visar indexet på 1,5 procent upp. Störst klättring står Hongkongs Hang Seng-index för som är upp 2,1 procent.

Dollarn har försvagats något medan yuanen stärkts mer än vad som förväntats under måndagen. Detta efter att den kinesiska centralbanken, People’s Bank of China, valde att stötta valutan sent på fredagskvällen.

Genom att stärka yuanen ytterligare hoppas Kina kunna stärka företag med betydande omkostnader i dollar, skriver Reuters. Flygbolagen China Southern Airlines och Air China gillade beskedet och lyfte 4,2 respektive 3,7 procent på Shanghai-börsen.