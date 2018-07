Artisten Viktoria Tocca tar ton som musikalentreprenör

Viktoria Tocca har gjort de stora rollerna i världskända musikaler, bland annat 200 kvällar som Christine i Fantomen på Operan i Köpenhamn och den kvinnliga huvudrollen i den tyska musikalen Ludwig II i två år från urpremiären 2000.

En annan fjäder i artisthatten är att ha sjungit på den årliga hyllningskonserten för Duke Ellington i New York. Förra året fick hon IFPI Hongkongs pris som bäst säljande klassiska artist 2016 för sitt senaste ”Dark Waltz”. Hennes album ”Dream It” vann klassen ”Vocal Album of the Year” på One World Music Awards i Storbritannien.

Ändå har hon inte lyckats knipa någon större roll i Sverige. I stället tog hon ton i egen regi när hon flyttade hem för några år sedan.

”Jag hyrde Berwaldhallen för en kväll och gjorde en musikalkonsert "Från Broadway till Duvemåla". Det kostade 80.000 kronor och jag tog hela risken. Ingen annan än jag trodde det skulle gå, men det blev utsålt och i sista numret stod publiken upp och dansade i bänkraderna”, säger hon.

Testballongen blev en turné som i höst, efter nära 60 föreställningar runt om i landet sedan 2014, gör sin sjätte säsong.

Vi träffas på Maximteatern i Stockholm där hon i september sätter upp musikalen Broarna i Madison County och därefter på Slagthuset i Malmö. Sverigerättigheterna lyckades hon knipa framför näsan på de stora produktionsbolagen efter envist ringande.

Emma Dolan, som satt på de skandinaviska rättigheterna hade sett henne i Fantomen på Operan vilket gav en gräddfil.

Viktoria Tocca står nu som producent och ska även spela huvudrollen själv.

”Det här är ett drömprojekt och jag satsar i princip alla pengar jag har i och går 'all in' både själsligt och artistiskt.”

Hennes nystartade företag Woodnote har ännu inte lämnat bokslut, men kommer enligt Viktoria Tocca att visa en omsättning på 5,5 miljoner kronor.

”Vårturnén med ”Från Broadway till Duvemåla” gick plus med 1 miljon och det ser bra ut för hösten. Men det kommer stora kostnader framöver så den lär sjunka.”

Att hon anställt en produktionsassist gör å andra sidan att hon nu kan ägna sig helhjärtat åt den nya musikalen. Budgeten för Broarna i Madison County ligger på 4,5 Mkr. Ensemblen består av fjorton skådespelare och tio musiker.