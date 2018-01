Argentinska peson packar ihop

Den argentinska peson föll under 2017 med 15 procent mot dollarn och under december hade valutan årets största dagsnedgång med nästan 4 procent. Den negativa trenden är inte ny och även under 2016 och 2015 hade peson tunga år. Det rapporterar CNN.

Nedgången beror delvis på den förra regeringens styrning av ekonomin, där den tidigare presidenten Cristina Fernandez de Kirchner, i viss mån fixerade peson. Det gjorde att värdet inte sjönk i den takt som externa ekonomer förutsatte.