Argentinas vicepresident döms till fängelse – ska sluta som politiker

Under ledning av Nike Mekibes och Lisa Siebke

Detta är första gången en sittande vicepresident döms till fängelse i Argentina. Domstolen beslutade också att förbjuda Cristina Kirchner att på livstid inneha offentliga ämbeten.

Det lär dock dröja innan Cristina Kirchner hamnar bakom galler, om någonsin. Hon kan fortsätta som vice president och senator och även ställa upp i nästa val om hon så önskar. Detta eftersom den federala domstolens utslag inte gäller förrän Högsta domstolen behandlat fallet. Detta lär ta flera år. Dessutom har Cristina Kirchner som vald senator politisk immunitet och kan därmed inte häktas i avvaktan på utslag i HD.

Men i ett känslofyllt framträdande på sin Youtube-kanal aviserade Cristina Kirchner på tisdagskvällen sitt avsked till politiken. Efter december nästa år då hennes period som senator upphör är det slut med politik för hennes del, förklarade vicepresidenten.

”Jag kommer inte att vara kandidat till någonting, varken till president eller senator. Jag slutar den 10 december och åker tillbaka till mitt hem”, sa Cristina Kirchner.

Om Kirchners dramatiska besked står sig så skapas ett stort tomrum inom den politiska vänstern i Argentina. Cristina Kirchner bedöms ha runt 30 procent av väljarkåren bakom sig. Vem som kan ta över rollen som ledare för den vänsterinriktade delen av peronismen är oklart. En möjlig kandidat är dock hennes son, kongressledamoten Maximo Kirchner.

Bakgrunden till rättegången är ett mångårigt ”affärsupplägg” som inleddes under den tidigare presidenten Néstor Kirchner. I Kirchners hemprovins Santa Cruz började plötsligt statliga byggprojekt flöda in 2005 efter att Néstor Kirchner blivit argentinsk president. Framför allt handlade det om nya vägar och även om andra byggprojekt inom infrastruktur finansierade med statliga pengar. I stort sett samtliga byggkontrakt togs hem av ett nybildat bolag lett av en tidigare helt okänd person inom branschen,

Lázaro Báez. Denne var tidigare kamrer på en lokal bank och gammal vän till Néstor Kirchner. Lázaro Báez gynnades i upphandlingarna och kunde ta ut överpriser på byggena. Han samlade på kort tid på sig en enorm förmögenhet. Enligt åklagaren ägde han då han arresterades 2016 nära 300 fastigheter, inklusive över 400 000 hektar i provinsen Santa Cruz. Han hade på några år förvandlat från en anonym banktjänsteman till en av Argentinas största fastighetsägare.

Enligt åtalet betalade Lázaro Báez tillbaka en stor del av vinsterna till familjen Kirchner. Hans bolag hyrde hundratals rum per månad på Kirchners olika hotell, rum som normalt aldrig användes, men som gav stora intäkter till hotellrörelsen.

Lázaro Báez greps 2016 och dömdes 2021 till tolv års fängelse för att bland annat ha fört ut 55 miljoner dollar till utländska skatteparadis. Sedan Cristina Kirchner efterträtt sin man på presidentposten 2008 fortsatte miljonerna via statliga byggprojekt att flöda in i Báez´ bolag och in i familjen Kirchners hotell. Hanteringen fortsatte även sedan Néstor Kirchner avlidit 2010.

Cristina Kirchner anklagas enligt åtalet för att ha favoriserat Báez så att denne fått över femtio allmänna byggkontrakt i Santa Cruz värda runt 1,2 miljarder dollar. En minister ansvarig för offentliga byggprojekt i Cristina Kirchners tidigare administration dömdes också till sex år i fängelse. Ytterligare elva inblandade tjänstemän dömdes till långa fängelsestraff. Cristina Kirchner är föremål för ytterligare åtta rättsfall i argentinska domstolar där hon anklagas för korruption, penningtvätt och annan olaglig verksamhet.