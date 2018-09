Årets bokvinnare prisas för Bellmandeckaren

Vilken bok är årets bok enligt dig?

”Hela mitt liv går åt att göra research om 1700-talet just nu. Jag vet inte om en avhandling om hur det var att vara fattig och föräldralös i 1700-talets Stockholm kan kvala in till årets bok. Annars försöker jag måla igen hål i min allmänbildning och läser Alexandriakvartetten av Lawrence Durrell. Men det är mest fackböcker, just nu läser jag om det allmänna barnhuset i Stockholm.”

Vad har du fått för reaktioner på boken?

”Den vanligaste invändningen är att boken är ganska äcklig. Jag kanske ta till mig den kritiken när jag ska skriva en uppföljare. Nu när jag har gjort research har jag bland annat läst om att när barnen började utackorderas kom det tillbaka klagomål om att de var smittade med, och spred veneriska sjukdomar. Det är svårt att göra feelgood av det.”