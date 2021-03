Årets bästa fonder drar ifrån den urstarka börsen – här är alla aktierna i portföljerna

Innehåll från Yta.se Annons

Ett kontorshotell, ibland kallat coworkingutrymme, är en lokal där flera företag hyr egna arbetsutrymmen men delar på gemensamma funktioner som sammanträdesrum, telefonbås, toaletter, pentry och soffhörnor.

En tydlig trend på fastighetsmarknaden är att allt fler företag väljer att lämna sina traditionella, oflexibla kontorsutrymmen och byter till kontorshotell.

– Ett viktigt skäl är att företagen får bättre kontroll på sina kostnader. Genom att bara betala för det utrymme de behöver och dela på gemensamma funktioner behöver de aldrig betala för överflödig arbetsyta, säger Daniel Olsson.

Denna trend har förstärkts under den pågående pandemin då många arbetar hemifrån. Plötsligt finns oanvända ytor på kontor som kostar pengar.

Stort utbud av kontorshotell – men hjälp finns

Yta.se erbjuder en prisjämförelseservice och förmedlingstjänst för kontorshotell. Med hjälp av en databas som uppdateras dagligen med information från alla drygt 130 anläggningar på Stockholms marknad om tillgängliga rum, hyresnivåer och tillträdesdatum, kan ett företag som söker lokal snabbt jämföra och hitta rätt kontor.

Processen sköts digitalt. Efter att kunden berättat om sina behov genom hemsidan tar en dedikerad rådgivare fram de mest passande förslagen i en digital shortlist och hjälper till med visningar och förhandling.

– Då vi gör 100-tals förmedlingar inom coworking per år har vi alltid koll på de bästa erbjudandena hos kontorshotellen. För kunden är tjänsten helt kostnadsfri, säger Daniel Olsson.

Många fördelar med kontorshotell

Kontorshotell har fler fördelar gentemot traditionella kontorsutrymmen. Arbetsutrymmet kan enkelt anpassas efter en rörlig personalstyrka, man kan disponera sin yta smartare och därmed slippa dyra engångskostnader i möbler och annan infrastruktur som IT som på ett kontorshotell oftast ingår i hyran. Dessutom är kontrakten kortare, vilket skapar en ekonomisk frihet och större handlingsutrymme för företagare.

För större team finns även möjlighet att hyra en egen avdelning, där egna mötesrum och loungeutrymmen ingår. Detta liknar det traditionella kontoret mer och ger större möjligheter att skapa sin egen kultur och varumärke.

Kan spara 50 procent med kontorshotell

Yta.se presenterar ett räkneexempel som visar att det för ett företag kan bli runt 50 procent billigare att byta till kontorshotell.

Ett eget, traditionellt kontor i city med 30 arbetsplatser och på 400 kvm (8500 kronor per kvadratmeter och år) kostar runt 340 000 kronor per månad inklusive omkostnader, och kräver avtal på tre till fem år. Att hyra en egen avdelning på ett kontorshotell om 150 kvm för 30 arbetsplatser i city kommer att kosta runt 180 000 kronor per månad efter rabatt. Det ger gott om utrymme och möjlighet att skapa en egen känsla samt att all service ingår. Här löper avtalen vanligtvis på tre till sex månader.

– Här finns enorma belopp att spara, säger Daniel Olsson.

För de företag som sitter fast i långa hyresavtal i traditionella kontor som nu gapar tomma under hemmaarbetstrenden, kan Yta.se hjälpa till att hitta en ny hyresgäst, samt parallellt hjälpa företaget hitta en mer lämpad och flexibel lokal.

– Absolut, denna marknad är glödhet just nu och vi ser att många företag ser över sina lokaler. För de som byter till kontorshotell finns stora rabatter att få just nu och vi kan hjälpa till att hitta dem, avslutar Daniel Olsson.

