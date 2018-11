Årets affärskrog 2018: "Som att vinna en Oscar"

Bonnie's har fått namn av det romantiserade gangsterparet Bonnie och Clyde som rånade banker i USA under 1930-talet. På Bank Hotel hade de inte haft något att hämta, det är som på de flesta håll i servicenäringen kontantfritt.

Den korta Arsenalsgatan har under det senaste året fått två nya restauranger. Mitt emot Bank Hotel ligger nämligen Bistro Arsenalen. Det betyder att det nu finns tre restauranger som framför allt under lunchtid har många affärsmän som gäster. Den tredje är förstås trotjänaren Wedholms Fisk.

”Vi har haft som mål i många år att någon gång vinna det här priset och vi är väldigt glada att vi gjort det med just Bank Hotel", säger han.

Det var 2011 som de flyttade från Uppland till Skåne och tog över Talldungen som då var ett vandrarhem. Därefter har de utvecklat sitt hotell och med restaurang så pass att Talldungen till och med omnämndes i New York Times när tidningen listade Skåne som ett av "52 places to go 2016".

När Di Weekend besökte Talldungen i somras blev betyget 24 av 25 möjliga poäng i helgmagasinets hotelltest.