Åreföretaget går plus på Greta-effekten

Under fjolåret startade Rickard Fredriksson också Åre Nature Adventures. Bolaget har en annan profil än Explore Åre. Medan Explore Åre riktar sig mot grupper som konferensgäster och skolklasser, riktar sig Åre Nature Adventures i stället mot den växande marknaden av privatgäster och utländska gäster.

”Vi har under vissa perioder valt att nischa oss mot skolklasser och svensexor, så vi har faktiskt en stor högsäsong under maj och juni när Åre annars är ganska dött”, säger Rickard Fredriksson om verksamheten i Explore Åre.

”Just nu har Explore Åre en förfrågan från ett stort företag på 450 personer vilka har som förslag att städa E14 under sin konferens i Åre. Man vill helt enkelt göra en riktig insats för lokalsamhället och miljön.”

Så sent som i fjol höst började nattågen återigen trafikera Åre året runt efter att under några år bara gå under högsäsong. Men framförhållningen är ett problem.

”SJ och Banverket är en flaskhals. Vi tappar grupper här uppe. De vill hit men det går inte att åka tåg trots att rälsen finns och tågen finns.”

I våras utfärdade Länsstyrelsen i Jämtlands län ett förbud mot vandring utanför led kring den populära Blanktjärn i södra Årefjällen och totalt förbud för cykling i vissa delar av området. Motiveringen är att slitaget är stort och att naturen behöver återhämtning.

”Ska man ha en turism som ökar och vill ha en tillväxt kommer man alltid att få offra någonting. Men det gäller att göra det så snyggt och bra som möjligt”, säger Rickard Fredriksson.